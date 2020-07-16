بعد انفصاله عن أورتيجا.. أوكا يطرح "هأأو"

طرح مطرب المهرجانات أوكا، أول عمل فني له بعد انفصاله عن أورتيجا، الذي يحمل اسم "هأأو"، كلمات ايسو، توزيع أوكا، وهى من نوعية أغانى المهرجانات، وشارك في تقديمها "هيصة".

كان المطرب الشعبي "أورتيجا" أعلن انفصاله فنيًا، عن أوكا بعد تعاون استمر منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال: "بخصوص "أوكا وأورتيجا" علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت أنتوا ليه مبقتوش مع بعض أنتوا متخانقين، طبعًا مفيش أي حاجة من الكلام ده، مش عارف أرد أقولكم إيه،

كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها، أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا".

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وأضاف: "أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشة مع بعض، فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر، ونتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول، خالص يا جماعة إحنا كل القصة إن أوكا بقى لوحدة وأورتيجا بقى لوحدة، وأنا بتمناله كل التوفيق

في حياته وفي شغله، ويبقى أحسن حد في الدنيا، وبتمنى لنفسي أنا كمان ربنا يرزقنا إحنا الاتنين ويوفقنا".

وتابع، "ودايمًا أوكا وأورتيجا اسمهما مرتبط ببعض، مش علشان شغل، علشان إحنا من قبل الشغل في حاجات كتير أوي مع بعض، بتمناله وبتمنالي التوفيق وربنا يرزقنا إحنا الاتنين، ويا ريت يكون الخبر ميزعلش حد، هو الموضوع باين بس أنتوا بتقولوا كلام غلط".

يذكر أن الثنائي الشهير "أوكا وأورتيجا" قدما عددًا كبيرًا من الحفلات خلال مشوارهما في مصر والدول العربية، وخارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتهم "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "دلع بنات"، دوس بنزين"، "سوري"، و"لغة العيون".