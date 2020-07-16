صور صادمة: لاحظوا فرق الأحجام والطول بين المشاهير ونصفهم الآخر

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لم يقف الطول أو الحجم عائقاً أمام المشاهير العرب ليرتبطوا بأشخاص أقصر أو أطول منهم، ولم ينظر نجومنا الى المظهر الخارجي للارتباط بسيدات أو رجال مرموقين.
وحده الحب والتفاهم انتصرا في النهاية على هؤلاء الثنائيات العرب الذين اختاروا نصفهم الآخر بفرق كبير في الطول، أو الحجم والوزن.
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النجم اللبناني ملحم زين تزوج بالشابة اليمنية تماني التي تزيده طولاً والفرق يبدو واضحاً في الصور.
أيضاً النجمة اليمنية أروى تزوجت برجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري الأقصر منها بكثير، لكنها لم تخجل بذلك بل أعربت عن حبها الكبير وفخرها به.
تابعوا الصور ولاحظوا فرق الطول والحجم بين المشاهير وشركائهم.
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