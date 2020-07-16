صور صادمة: لاحظوا الشبه بين المشاهير

التشابه بين البشر أمرٌ طبيعي كالأبناء وآبائهم مثلاُ أو أجدادهم، وذلك بسبب علم الوراثة حيث أن الجينات الوراثية تنتقل من جيل لآخر.

ولكن الملفت ان تجد تشابه بين أشخاص من عصور وأجناس مختلفة، فهذا هو العجب بعينه، خاصة عندما يكون التشابه بين مشاهير معاصرين وآخرين ظهروا منذ أمد بعيد.

تشابه مشاهير العالم عبر العصور في الملامح والأدوار، الا ان بعضهم تكرر مرتين بسبب النسخة المطابقة لهذا النجم أو تلك الممثلة.

نعط مثلاً عن النجمة العالمية جينيفر لورانس التي أطلقوا عليها لقب "زبيدة ثروت العرب" نظراً للشبه الكبير بينها والممثلة المصرية القديمة زبيدة ثروت.

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شبه آخر جمع النجم المصري مصطفى فهمي ورئيس لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent علي جابر الذي اعتبر نسخة طبق الأصل عن فهمي.

اذاً تشابه مشاهير العالم أمر ممكن ان نكتشفه في نجومنا، فنتابع النسخة المعاصرة مع المحافظة على حبنا وتقديرنا لنجومنا القدامى الذين مثّلوا الفن العربي وكانوا سفراء لبلادهم في الغرب الذي أصبح يتشّبه بالعرب خاصة في مشاهيره.

اليكم هذه الصور التي تظهر مدى الشبه الكبير بين الـ مشاهير عبر الزمن.

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