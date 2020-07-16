شائعات حبّ وزواج سري طالت أمينة خليل لمدة عامين تعرف عليها



تصدرت أمينة خليل محركات البحث بعدما تم احتفلت بخطبتها مساء أمس الأربعاء، وبدأ متابعو أمينة يبحثون عن شخصية العريس الذي خطف قلب محبوبتهم.



واحتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها على شاب يدعى عمر طه والذي يعمل في مجال الهندسة ، بعد قصة حب نشأت بينهما منذ فترة ليحسم جدل شائعات زواج وارتباط أمينة والتى طاردتها منذ أكثر من عامين.

أمينة خليل وخطيبها

Advertisements



وبمناهضة الشائعات التى طاردت أمينة خليل تبين أنه منذ عامين انتشرت شائعة حول وجود علاقة عاطفية بين أمينة خليل والفنان محمد ممدوح "تايسون" ولا يعلم أحد مصدر الشائعة لكن يبدو أن من أطلقها استند إلى ظهور النجمين أكثر من مرة ببعض الأماكن العامة والحفلات الفنية.



لم تمر فترة طويلة حتى طاردت أمينة خليل شائعة أخرى حول ارتباطها سرًا بالفنان تامر هاشم عضو فريق كايروكي، والذي زاد الشائعة قوة هو أن هناك صورة التقطت للنجمين بأحد الحفلات الفنية وظهر تامر وهو يحتضن أمينة مما جعل الشائعة تنتشر بقوة لكن سرعان ما نفاها تامر نظرا لكونه متزوجًا ولديه طفل.



واحتفل الثنائى أمينة خليل وخطيبها المهندس عمر طه ، بخطوبتهما بشكل مفاجئ مساء أمس ، فى حفل اقتصر على حضور العائلتين ، لتنتشر صور الخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

