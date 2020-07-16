أمينة خليل تحتفل بخطوبتها والعريس صديق الفنان عمرو دياب

احتفلت النجمة أمينة خليل، مساء أمس الأربعاء، بحفل خطبتها في أجواء عائلة وعدد من أصدقائها المقربين، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورغم محاولات التعتيم على شخصية العريس، تم التأكد أنه المهندس المعماري عمر طه أحد أصدقاء الفنان عمرو دياب. أمينة خليل وخطيبها المهندس عمر طه وانتشرت عدة صور من كواليس حفل الخطوبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلن أمينة، أي تفاصيل عن خطيبها ولا عن الخِطبة، واكتفى المقربون منها بتقديم التهنئة لها. Advertisements وعلم "سيدتي نت" أن العريس هو المهندس المعمارى عمر طه، وسبق له الظهور برفقتها في أكثر من مناسبة اجتماعية، وتم الاتفاق على استغلال الشهور المتبقية من العام الجاري لتأسيس منزل الزوجية على أن يقام حفل الزفاف مطلع العام المقبل.

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