أول رد فعل من زوج روان بن حسين بعد إعلانها خيانته لها: فهل قصد استفزازها؟

بعد ساعات من إعلان الفاشينستا الكويتية روان بن حسين خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف لأسباب صادمة أهمها خيانته لها.

نشر مقريف صورة عبر خاصية الستوري في انستغرام، كأول رد فعل على إعلان روان خبر الانفصال اعتبرها الجمهور "مستفزة"، حيث ظهر بوضعية لا مبالية وهو يمسك بفنجان القهوة.

وكانت روان قد أعلنت عبر خاصية الستوري في انستغرام، انفصالها عن زوجها بعدما تسبب لها بنقل فيروس جنسي خطير بسبب علاقاته النسائية العشوائية والمتعددة، وهومرض "الورم الحليمي البشري - HPV".

وأشارت إلى أنها خضعت لعلاج نفسي بسبب تصرفات زوجها الليبي، مؤكدة أنها حاولت إصلاحه كثيراً بسبب حبها له لكنها فشلت.

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واختتمت روان كلامها: "سأبدأ صفحة جديدة من حياتي وأتمنى من كل النساء عدم السكوت على الظلم مهما كانت النتائج".

وكانت روان أعلنت ارتباطها رسمياً برجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف عام 2017، واتهمته بالخيانة أثناء فترة الخطوبة ثم عادت واعتذرت منه، وفي 2019 حدث الزواج وأنجبت طفلة سمتها "بيلالونا".