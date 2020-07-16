نجم ستار أكاديمي أبرز المنضمين الى لايف ستايلز ستوديوز

تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لتعاون فني قريب يجمعها مع الفائز بلقب ستار اكاديمي بموسمه العاشر النجم المصري محمد شاهين.

الأغنية بعنوان “الأرض انهزت ١٠٠ هزة” وهي من كلمات حسام سعيد، الحان احمد أبو زيد وتوزيع موسيقي Zoom.

وفي وقت سابق، وضع النجم محمد شاهين صوته على الأغنية في احدى الاستديوهات بالقاهرة، لكن في الساعات الماضية استلمت شركة الإنتاج أول نسخة من الأغنية بصوت شاهين قبل وضع اللمسات النهائية على العمل ليصبح جاهزاً للطرح في الأسواق.

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الأغنية ستحدث صدمة إيجابية على الساحة الفنية فور طرحها، حيث من المتوقع ان تحقق نجاحاً لافتاً، خاصة أنها تتضمن كافة عناصر النجاح من الكلمة الى اللحن الى التوزيع بالاضافة شركة الانتاج التي تضع كافة امكانياتها لانجاح العمل.

نذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قدمت حتى النصف الاول من العام الجاري عشرة أعمال فنية مميزة مع النجوم: كارول سماحة، وائل جسار، كنزة مرسلي، مروة ناجي، روان عليان، أماني السويسي، محمد سرور، عمر كمال وعمرو المصري.

أيضاً تتحضر الشركة لمجموعة من الأعمال الجديدة مع نخبة من أهم الأسماء على الساحة الفنية نذكر منهم النجوم هاني شاكر، أصالة، حمادة هلال، أبو، شمس الكويتية، محمد سرور، ياسمينا، احمد شيبه، رنا سماحة، محمد نور، والفنان الشاب زين، كنزة مرسلي وغيرهم.