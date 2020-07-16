الشبه الكبير بين سلمى رشيد وشقيقتها الصغرى يثير اهتمام الجمهور

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لشقيقتها الصغرى ضحى وهنأتها من خلالها بمناسبة نجاحها في الامتحان المدرسي.

وتعليقاً كتبت: "اليوم فرحتي غير ألف مبروك لأختي الصغرى ضحى رشيد النجاح في امتحان البكالوريا بميزة حسن جداً. فخورة بك ومبروك لكل الناجحين".

وأطلق هذا عدداً كبيراً من التعليقات التي ركزت بمعظمها على الشبه الكبير بين النجمة والشقيقة واشار الكثيرون إلى أنه كبير جداً. وحققت الصورة أكثر من 129 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن نجمة Arab Idol نشرت في وقت سابق على الحساب نفسها صورة ظهرت فيها وهي تسبح مع ابنها في حوض السباحة. إلا أنها لم تظهر ملامح وجهه فيما بدت على وجهها علامات الفرح. وأرفقت الصورة بالتعليق: "الحب في الصيف" محققة أكثر من 310 آلاف إعجاب. وتفاعل معها الكثير من المتابعين والمعجبين الذين طالبوها بإظهار وجه الطفل.

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ويذكر أن الأخير هو ثمرة زواج النجمة من رجل أعمال مغربي لا تعرف هويته، علماً أنه ولد في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وأطلقت عليه اسم ينيس.

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