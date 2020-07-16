ريهام حجاج تهاجم بعض المصريين بأقسى العبارات بسبب زوجة ويل سميث

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج موجة واسعة من الجدل بسبب تعليقها على اعتراف زوجة النجم العالمي ويل سميث بخيانتها له في برنامج عرض مباشرة على الهواء.

وردت من خلال التعليق على الانتقادات التي وجهت إلى الأخير بسبب اصطحابه زوجته في رحلة إلى جزر البهاماس بعد ذلك. وجاء هذا من خلال رسالة مطولة نشرتها على حسابها على "فيسبوك" وجاء فيها: "إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل علي صور Will Smith وشتمه أقذر الشتايم هو و مراته وعيلته... اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع ارايل

و بغض النظر ايه اللي اتكتب احنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم".

واضافت: "مافيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي و لا حتى في الشعوب العربية... دا إن دل علي شيء فيدل علي الآتي، مش الكل طبعاً، عشان في ناس محترمة بس اغلبية اللي بيستخدم السوشال ميديا للاسف:

1- اكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين مع إننا مفروض متدينين، معرفش ازاي.

2- خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا قرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا...

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3- احنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الانجاز الوحيد اللي حققناه منها.

4- هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم على حياة حد في العموم. فمنتهى الفجر والقدر الحكم على حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك. يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض، لاء مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الاخرى. إحنا عدينا البراميل بلا راجعة ".

وألحقت ذلك بتعليق على إصدار قانون خاص بمواقع التواصل وعلقت: "أخيراً قانون للسوشال ميديا. 6 شهور حبس و غرامة 30 ألف جنيه لأي تعليق غير لائق". وتناقل التعليقين عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" وهو ما عرض الفنانة لموجة من الانتقادات رغم تأييد بع المتابعين لها.

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