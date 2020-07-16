شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن زواجه المفاجئ وهذه هوية العروس

فاجأ وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيه بإعلان زواجه من خلال رسم لعروسين نشره على حسبه على "فيسبوك" مع التعليق: "تزوجنا للتو".

كذلك نشر صديقه المصور الصحافي سمير فقيه صورة له برفقة العروس كاشفاً هوية الأخيرة حيث كتب: "باركوا لصديقي الممثل وائل عبد العزيز أعلن زواجه وعروسه الدكتورة نرمين كمال في احتفال عائلي".

وأضاف: "العروسان تربطهما علاقة جيرة في المعادي وصداقة قديمة انقلبت إلى حب وزواج مبروك". وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي عبروا عن استغرابهم هذا الارتباط المفاجئ وتساءلوا عن موقف شقيقته الفنانة بعد الخلاف الذي نشأ بينهما على إثر زواجها من الفنان أحمد العوضي.

ويشار إلى أن وائل أعلن مؤخراً مضيه قدماً في القضيته الي رفعها ضد الفنانين الذين خاصمهم في قضية سب وقذف عبر المواقع على خلفية أزمته مع شقيقته.

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وكتبب على "فيسبوك": "أنا لم ولن أعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار. اعتذاري لم يكن إلا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم. أما خطواتي القانونية أنا ماشي فيها مع محامي العائلة والأستاذ رئيس النقابة أشرف زكي مع من تداولوا اسمي عبر صفحاتهم من الزملاء ولم أر منهم حتى الآن أي اعتذار على ما بدر".

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