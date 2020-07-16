شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية محمد رمضان الجديدة تيك توك بعد طرحها على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان عن طرح أحدث أغانيه تيك توك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، من خلال فيديو عبر حسابه على انستجرام كتب فيه : " دلوقتي أغنيتي الجديدة #تيك_توك مع سوبر ساكو على قناتى الرسمية يوتيوب".

على جانب آخر لم يقف النجاح الذى حققه النجم محمد رمضان بأغانيه عند الوطن العربي فحسب، وإنما انتقل مع تيك توك اسم أحدث أغانيه إلى واحدة من أهم المناطق فى العالم، وهي ميدان تايم سكوار فى نيويورك، حيث نشر النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته هناك، وتفاعل عدد من المواطنين معها، وعلق عليها بكتابة، "شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم".

وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

وذلك بعدما أعلن رمضان فى وقت سابق عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا:"انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎".‎

Advertisements

‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎