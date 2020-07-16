شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المخرج شادى على يحتفل بزفافه بحضور هشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جو عائلى احتفل المخرج شادى على بزفافه أمس على ريهام سليمان فى إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية، بحضور عدد من أصدقائه المقربين والعائلتين، والفنان هشام ماجد.

المخرج ومدير التصوير شادى على، أخرج عدة أعمال، منها للسينما وأخرى للدراما التليفزيوينة، وهى أفلام "نورت مصر" لبيومى فؤاد، و"حياتى مبهدلة" لمحمد سعد، و"يجعلو عامر" لأحمد رزق وبيومى فؤاد، ومسلسل "الرجل العناب" بطولة أحمد فهمى وهشام ماجد، ومن أهم أفلامه "إذاعة حب، بلطية العايمة، جاءنا البيان التالى".

ومن الأفلام التى أخرجها شادى على، وأحدثت ضجة فى عالم السينما لأنه يحمل أطول اسم لفيلم عربى "عندما يقع اﻹنسان فى مستنقع أفكاره فينتهى به اﻷمر إلى المهزلة"، الذى قام ببطولته نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، أحمد فتحى، محسن منصور والوجه الجديد هايا إبراهيم.

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