شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اكتئاب عبدالرحمن أبوزهرة.. لماذا يفكر الفنان الكبير فى الاعتزال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يمر بحالة "اكتئاب" شديدة، ويفكر فى الاعتزال بعد 60 عامًا فى الفن، فما السبب الذى دفعه للإدلاء بهذه التصريحات.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحى له كان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى فى المسرح منها "أقوى من الزمن، قريب وغريب".

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وفى الفيديو التالى نتعرف على سبب تفكير الفنان الكبير فى الاعتزال..