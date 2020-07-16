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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد أحمد السعدنى بكلمات تعكس صداقتهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الاحتفاء بعيد ميلاد صديقها الفنان أحمد السعدنى من خلال نشر صورة لهما، وعلقت عليها بكلمات تعكس مدى علاقتهما وصداقتهما المستمرة منذ أيام الجامعة حين كتبت: "Happy birthday يا ألذ سعدون فى حياتى من أيام الجامعة".
على جانب آخر شارك الفنان أحمد السعدنى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، يظهر خلالها بنيولوك جديد. والتقط السعدنى الصورة من داخل منزله، أثناء قضائه لفترة العزل الصحى المنزلى، وظهر وهو بشعر طويل على غير العادة وفى زيادة ملحوظة للوزن.
وأضاف: "صحيت 9 إلا خمسة في بيتنا أحمد عرابي المهندسين على أمى بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجادة في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبا ونزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسة 9 وربع لقينا البوابة مقفولة، أمي شبكتلي ونطيت من فوق السور، على صوت بتاع الأمن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح أو على أيامها ياسر ريان (الجناح الطائر)".
وتابع: "جري في المدرسة كلها بتوه بتاع الأمن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنة وبوس أيادي عشان يدخلوني وامتحن وبعد الامتحان وقفنا عند كشك قدام المدرسة بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل أغنية مش هضعف، وروحت أمى كانت عاملالى بطاطس محمرة كلتها ونمت".
وأردف قائلا: "أمى موققفتش عند المدرسة تستناني والحمد لله نجحت بتفوق يعني الوقفة برة مش بتفرق يا والدى ويا والدتى روحوا البيت وادعوا من قلبكوا وإن شاء الله أبنائكم حيتفوقوا زيى ويجيبوا 25 / 50".
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