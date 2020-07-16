شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد أحمد السعدنى بكلمات تعكس صداقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الاحتفاء بعيد ميلاد صديقها الفنان أحمد السعدنى من خلال نشر صورة لهما، وعلقت عليها بكلمات تعكس مدى علاقتهما وصداقتهما المستمرة منذ أيام الجامعة حين كتبت: "Happy birthday يا ألذ سعدون فى حياتى من أيام الجامعة".





على جانب آخر شارك الفنان أحمد السعدنى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، يظهر خلالها بنيولوك جديد. والتقط السعدنى الصورة من داخل منزله، أثناء قضائه لفترة العزل الصحى المنزلى، وظهر وهو بشعر طويل على غير العادة وفى زيادة ملحوظة للوزن.