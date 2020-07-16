شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تكشف عن أغنيتها المفضلة لريهانا بفيديو راقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعترف النجمة العالمية بريتني سبيرز أنها من عشاق المغنية الشهيرة ريهانا، وقررت أن تكشف للعالم أقرب أغنية لقلبها قدمتها ريهانا.ظهرت بريتني سبيرز بمقطع فيديو قصير نشرته على صفحتها الشخصية على "انستجرام"، وهي ترقص علي واحدة من أشهر أغنيات ريهانا ، وعلقت سبيرز على الفيديو فكتبت: " ريهانا موسيقاك تجعلني أشعر ما الم أشعر به من قبل .. "Never Ending" هي أغنيتي المفضلة من ألبوم ANTI ... أشعر وكأنني أسافر من خلال هذه الأغنية ..شكرا لك " .

وظهرت سبيرز في الفيديو و هي مرتديه ملابس مميزة ذات تصميم مثيرة أبرزت رشاقتها و جسدها الممشوق .

يذكر أن "لين سبيرز" والدة النجمة العالمية بريتني سبيرز تريد أن تكون أكثر اطلاعا على الشئون المالية والثقة لابنتها بريتني سبيرز ، حيث قدمت والده سبيرز البالغة من العمر ( 65 عام ) عددا من المستندات إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين لتلقي إشعار خاص بشأن "جميع الأمور" المتعلقة بالشق المالي لابنتها ، وذلك وفقا لمجلة " The Blast " .

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وكانت في البداية تخضع أموال بريتني لرقابة والدها جيمي البالغ من العمر ( 68 عام ) والذي قرر أن يتخلي عن هذه المهمة في سبتمبر 2019 بحجة مشاكله الصحية المستمرة وتم تسليم هذه المهام الي جودي مونتجمري لتكون وصية على بريتني بديلاً له، وتتولي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي.

و تعمل جودي كـ" واصي" منذ سبتمبر الماضي، وقد أمر القاضي بتمديد فترة الوصاية المؤقتة حتى 22 أغسطس المقبل، وقد حدث هذا التمديد بسبب إغلاق المحاكم وسط الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا "covid19"، وهو ما أكده موقع People ، وبصفتها الواصية علي بريتني سبيرز فقد تتمتع جودي بالقدرة على التواصل مع الطاقم الطبي الخاص بالنجمة الشهيرة ولديها إمكانية الوصول إلى أي وجميع السجلات الطبية إضافة الي إمكانية الوصول إلى السجلات والتقارير النفسية.



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