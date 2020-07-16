إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود للبيع.. خوذة وسيوف ومركبة فضائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الشهر المقبل، مزادا لبيع مجموعة إكسسوارات استخدمت في بعض من أشهر الأفلام السينمائية قد تصل قيمته إلى نصف مليون دولار.

ومن بين القطع التي سيتم عرضها خوذة توم كروز في فيلم "توب جن" وقفازا الملاكمة في "روكي" والمركبة الفضائية في "إيليين".





ويجمع المزاد مئات القطع والأكسسوارات التي استخدمها نجوم هوليوود بينهم هاريسون فورد في "إنديانا جونز" وكلينت إيستوود في "ذي أوتلو جوزي ويلز"، في حدث سينقل مباشرة عبر الإنترنت يومي 26 و27 أغسطس 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من أبرز قطع المزاد مجسم يتجاوز طوله ثلاثة أمتار لمركبة "نوسترومو" الفضائية الشهيرة التي تدور فيها أحداث فيلم "إيليين" لريدلي سكوت، وتقدر قيمة هذه القطعة بمبلغ يراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف.





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وكان المجسم مملوكا لأحد أفراد طاقم التصوير، وقد أعيد استصلاحه بعد اكتشافه في حديقة تحت خيمة بلاستيكية قبل خمسة عشر عاما.

ومن بين القطع النادرة الأخرى أيضا بزة كاملة لدارك فايدر وهي من الخمس المستخدمة في المقطع الترويجي لفيلم "ستار وورز" الأول، إضافة إلى حفنة من سيوف الليرز التي استخدمها إيوان ماكجريجر في فيلم "أتاك أوف ذي كلونز" ضمن سلسلة "حرب النجوم".





كذلك تطرح في المزاد خوذة الطيران الحربي الأصلية التي استخدمها توم كروز في فيلم "توب جن"، في مقابل سعر تقديري يبلغ 70 ألف دولار.

وسيتمكن محبو شخصية إنديانا جونز من المزايدة على ميدالية من البرونز استخدمها هاريسون فورد في فيلم "رايدرز أوف ذي لوست أرك" لكشف موقع الكنز المفقود، وتقدر قيمة القطعة بحوالي 150 ألف دولار.