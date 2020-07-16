مكسيم خليل في قبضة عصابة ثلاثية الاطراف

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Jul 16, 2020
نشر الممثل مكسيم خليل صورة عفوية له تجمعه مع أولاده الثلاثة هاني وجاد ولوكاس في السيارة.
وكتب “خليل” على الصورة: “العصابة ..طالعين انا وهاني وجاد نتصور مع المعلّم لوكاس. الله يخليلكم أولادكم وعائلاتكم ويحفظكم من كل شر”.
وكان الممثل مكسيم خليل قد احتفل قبل أيام بعيد ميلاد زوجته الممثلة سوسن ارشيد، متمنياً لها ان تحقق كل أحلامها.
نذكر ان مكسيم خليل تزوج من سوسن أرشيد في عام 2004 ورزق منها بولدين هما جاد ولوكاس. كما لديه ولد آخر يدعى هاني من زوجته الاولى يارا خليل.
وكان مكسيم خليل قد تألق بمسلسل “اولاد آدم” الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر رمضان 2020 وهو من اخراج الليث حجو، تأليف رامي كوسا، يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم. انتاج شركة ايغل فيلمز.
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