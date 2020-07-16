صلاح الكردي يهنئ سعد لمجرد: فخور بك

من المعروف في الوسط الفني عن الصداقة، التي تربط كل من الفنانين صلاح الكردي وسعد لمجرد، والتي تجسدت بوقوف صلاح الى جانب سعد في محنته في باريس، بالاضافة الى التعاون الذي جمعهما في أكثر من عمل فني في وقت سابق.

قبل ساعات، هنأ صلاح الكردي سعد لمجرد على عمله الغنائي الجديد “عدى الكلام”، وكتب عبر حسابه على انستغرام: “كما عرفتك من أول يوم يا سعد، فنان مختلف مبتكر صاحب حلم سمعته منك منذ ١٥ سنة وانا شاهد على هذا الحلم يتحقق خطوة خطوة … فخور بك وسعيد بكل شيء تقدمه. إلى العالمية المُطلَقة بإذن الله يا اخي“. كما أرفق صلاح التعليق بمقطع من الأغنية الجديدة.

وكان سعد لمجرد قد أطلق أغنية جديدة بعنوان “عدى الكلام” من كلمات الشاعر أمير طعيمة، الحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، حيث يعتبر هذا العمل هو الأول لسعد باللهجة المصرية. وقد اقترب الكليب من تحقيق 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة.