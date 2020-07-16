مطربون عرب يتجاوزن "كورونا" ويطرحون ألبوماتهم في عيد الأضحى

بعد أشهر من توقف الحياة الغنائية بالعالم العربي بسبب جائحة "كورونا"، تجاوز عدد من النجوم العرب الأزمة وأعلنوا عن طرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك المقبل. ويأتي في مقدمة تلك الأعمال الجديدة ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أزاحت شركة "روتانا" الستار عن غلافه أخيرًا، وهو الألبوم الذي يحمل رقم 12 في مسيرة إليسا الفنية، ومن المتوقع أن يحمل اسم الألبوم الجديد "عظيمة"، وهو الألبوم الأخير في تعاقدها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، كما كشفت إليسا في تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها المباشر الذي أحيته في بداية الشهر الجاري مع تطبيق "شاهدvip"، عن أن ألبومها الغنائي أصبح جاهزًا للطرح.

وأشارت إليسا إلى أنّ الألبوم سيتضمن اللهجتين المصرية واللبنانية وتتعاون فيه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين المصريين أمثال بهاء الدين محمد ورامي جمال ومحمد يحيي ومحمد رحيم وشادي نور، كما أعلنت أنّ الأغنية التي ستحمل اسم الألبوم ستكون أغنية خاصة بها لكونها تسرد قصة حياتها، في حين كشف الشاعر بهاء الدين محمد أنّ ألبوم إليسا يتضمن أغنيتين من كلماته وهما "هعتبرك مُتّ"، و"مباحة". يذكر أنّ إليسا طرحت خلال الشهرين الماضيين أغنيتين من الألبوم، الأولى مصرية بعنوان "هنغني كمان وكمان" والثانية لبنانية بعنوان "قهوة الماضي". أمّا ألبوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجديد الذي يحمل اسمًا مؤقتًا هو "بعشقك"، فأصبح في حوزة الشركة السعودية أيضًا، تمهيدًا لطرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تأجل طرحه من شهر فبراير (شباط) الماضي.

ويتضمن الألبوم الجديد 10 أغنيات، باللهجات اللبنانية والمصرية والخليجية، وخلال فترة انتشار الفيروس طرح الحلاني أغنية منه وهي أغنية "بعشقك".

من الألبومات المنتظر طرحها خلال فترة العيد، أيضًا ألبوم "رابح 2020" للفنان السعودي الكبير رابح صقر الذي أعلن رسميًا الانتهاء من تسجيل كل أغنيات ألبومه الجديد، كما كشف في وقت سابق عن أسباب تأجيله عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائلًا: "جمهوري الحبيب أولًا أحبكم... وثانيًا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل فيها".

وفي مصر يستعد المطرب مصطفى كامل لطرح ألبومه الجديد خلال عيد الأضحى أيضًا، وقال: "ألبومي الجديد يتضمن 8 أغنيات، وانتهيت من تسجيل أغنياته قبل انتشار فيروس (كورونا المستجد) بمصر، وكان يفترض استكمال وضع اللمسات الأخيرة على أغنياته خلال فترة الحظر، ولكن فضلت إيقاف تلك الخطوات خوفًا على صحتي وصحة أولادي"، مشيرًا إلى أنّه فضل طرح أغنيتين من أغنيات الألبوم أخيرًا، وهما "مجرم"، و"حلوة البنات"، على أمل أن يطرح الألبوم كاملًا مع بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وكشف أنّه "يفكر جديًا في تصوير أغنية من أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب".

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كما أعلن الفنان كريم أبو زيد عن طرح ألبومه الغنائي الجديد "فكك من الناس"، والذي يعود به بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 15 عامًا منذ أن ألبوم "تفاحة آدم" عام 2005، وكشف أبو زيد لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ألبومه الجديد سيتضمن 5 أغنيات وسيطرحهم تباعًا، كل أسبوع أغنيتين". ويعد عام 2020 من بين أكثر الأعوام ركودًا في السوق الغنائية، بسبب جائحة "كورونا" التي فرضت الإغلاق في جميع المجالات، إذ شهد العام الجاري طرح خمسة ألبومات غنائية لمطربين كبار فقط حتى الآن: ألبوم "سهران" للفنان عمرو دياب، وألبوم "كبير الفن" للفنان الكويتي نبيل شعيل، وألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال، وألبوم "أقوى واحدة" للفنانة التونسية لطيفة، وألبوم "شهد الحروف" للفنان العراقي ماجد المهندس.

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