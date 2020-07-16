سعوديون يتعاطفون مع ويل سميث بعد خيانة زوجته بهاشتاغ على "تويتر"

نال النجم العالمي ويل سميث تعاطفًا كبيرًا خلال الساعات الماضية في ظل تصريحاته بأن زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت اعترفت بخيانتها له مع نجم "الهيب هوب" الأمريكي أوغست أنتوني، وبشكل خاص كان للنجم ويل سميث تعاطف خاص من جانب الجمهور السعودي.



وأطلق مدونون سعوديون عبر موقع "تويتر" هاشتاق باسم #ويل_سميث تفاعلوا من خلاله مع قصته التي أعلنها لأول مرة وسط حملة تضامن واسعة معه حيث صعد الوسم من بين أكثر الوسوم تداولًا في التريند السعودي.



وغرّدت متابعة تدعى آية الزبيدي قائلة: "كلنا نأسف لما حدث .. أنت لم تستحق ذلك أبدًا .. استمر في حياتك ولا توقفها من أجل هراء.. مثل هذه امرأة قذرة"، وكتب أحمد طاهر قائلًا: "آسف يا صديقي لكسر قلبك، كن قويًا بلا رحمة، لعنة مدى الحياة"، فيما أضافت وفاء محمد تقول: "في بعض الأحيان يكون من الصعب جدًا أن تحب لأنك تتوقع ألمًا في النهاية، حزينة جدًا".

من جانبها استجابت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، لطلب الجمهور الذي أراد أن يرى رأيها في تلك القصة خاصة وأنها دائمًا ما تنحاز للمرأة وتصف الرجل بالخائن وتقف ضده في أي موقف يتسبب فيه بإهانة المرأة.

وقالت رضوى الشربيني في تغريدة لها عبر موقع "تويتر": "الناس عمالة تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل سميث، الخيانة محرمة سواء على الراجل أو الست وغير مقبولة وملهاش أي مُبرر".



وتابعت رضوى الشربيني: "فطبيعي إنى معلقش على خيانة زوجة لزوجها لإنها تستاهل أقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها، الحرية اللى بتتمتع بيها المرأة هى قيود من الدين والأخلاق مش خيانة وقلة أدب".



الناس عماله تقول رضوى فين من واقعه خيانه ويل سميث،الخيانه محرمه سواء على الراجل او ست وغير مقبوله وملهاش اى مُبرر،فطبيعي انى معلقش على خيانه زوجه لى زوجها لانها تستاهل اقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها،الحريه اللى بتتمتع بيها المرأه هى قيود من الدين و الاخلاق مش خيانه وقله ادب

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وكانت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، قد اعترفت لزوجها الممثل العالمي الشهير ويل سميث بأنها خانته عندما كانت على علاقة مع مغني الراب أوغست السينا، وكشفت أن علاقتها مع أوغست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk : ”كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوغست“، وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، وقالت: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

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