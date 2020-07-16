"ديو" غنائي بين كاظم الساهر وبلقيس... وآخر مع الجسمي

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يحضر الفنان كاظم الساهر لديو غنائي سيجمعه مع الفنانة اليمنية الشابة بلقيس فتحي قريباً بعد أن تم تسجيله أخيراً. وأكّد الملحن فايز السعيد صحة الخبر في حديث لـ "ET بالعربي"، وسيكون هذا العمل من كلمات فزاع وألحان السعيد.

ويشكّل هذا النبأ واحد من مفاجآت صيف العام 2020 غير المتوقّعة، في انتظار الإعلان عن موعد طرح "الديو" بين الساهر وبلقيس. وأشار السعيد إلى أن مطلع الأغنية يستهلّ بعبارة "يلي من اسبابك". كما كشف عن مفاجأة أخرى من العيار نفسه، مؤكداً أن هناك ديو ثانٍ جديد من كلمات فزاع وألحانه سيجمع بين الفنان الإماراتي حسين الجسمي وبلقيس وتم تسجيله أيضاً.