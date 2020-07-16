أمينة خليل تفاجئ جمهورها بخطوبتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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في أجواء من الخصوصية العائلية احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، في منزل أسرتها.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة قالوا إنها من حفل الخطوبة، في حين التزمت الفنانة الشابة الصمت ولم تكشف أي تفاصيل عن خطوبتها أو هوية العريس.

وبحسب مصدر مقرب من خليل، فإن حفل الخطوبة جاء في أجواء أسرية بالكامل، في ظل رغبة العروسين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع آخرين تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، إن أمينة لم تكن ترغب في الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص الخطوبة، مشيرا إلى أن ”هذه حياتها الشخصية ولا تريد مشاركتها على الملأ“.