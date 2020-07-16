"ريان جيلر" يكشف عن تعرضه للتحرش

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







في ظل الحملة التي أطلقها المشاهير بالافصاح عن تعرضهم للتحرش، أعلن نجم مواقع التواصل بالسعودية ريان جيلر عن تعرضه للتحرش منذ الطفولة.

وقال ريان جيلر، في منشور كتبه في حسابه عبر تطبيق ”سناب شات“، إنه عانى منذ الطفولة، مبينا أن آخر ما وصله كان صورا من طليق الفاشينيستا الكويتية الليبي، في إشارة إلى روان بن حسين وطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وشدد على أن معاناته من التحرش استمرت حتى بلوغ سن الرشد، إلا أنه لم يتجرد من مبادئه وعاداته وتقاليده.

Advertisements

وتابع ريان جيلر : ”لا أخشى اليوم أن أقول إنني تعرضت للتحرش“، معقبا أن التنمر لاحقه من جانب الكثيرين حتى من جانب الأهل في سن الطفولة وحتى الآن.

وأردف: ”مازلت أتعرض لهالشي وجا اليوم اللي أحط له حد.. أي متحرش سوف يلقى عقابه“، مشجعا أي شخص تعرض للتحرش بألا يصمت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت للحصول على حقه.

واختتم ريان جيلر منشوره قائلا: ”لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا“.