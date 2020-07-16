شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا.. مبروك لـ أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ الجميع فى الساعات الأولى من صباح اليوم بإعلان خطبة الفنانة أمينة خليل من رجل الأعمال عمر طه، وأقيم الحفل فى منزل أمينة خليل بالزمالك، واقتصر الحفل على حضور بعض الأصدقاء والعائلتين.

فى أغسطس 2019 كان أول ظهور جمع أمينة خليل وخطيبها عمر طه، واحتفلت الفنانة أمينة خليل، بعيد ميلاده فى مايو الماضى ويظهر ذلك من خلال الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة ..