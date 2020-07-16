شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى متهم بـ"الكآبة" بسبب برج السرطان.. اعرف الحكاية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان أحمد السعدنى، بعيد ميلاده الـ 41، حيث حرص عدد من الفنانين على تهنئته بعيد ميلاده، حيث يعد أحمد السعدنى من الفنانين الشباب الذين حققوا شهرة كبيرة بدون وساطة والده الفنان الكبير "صلاح السعدنى، أو العمدة كما يلقبه الجمهور، وكان على رأس الفنانين المهنأين ريهام عبد الغفور، الذى وصفته بـ "ألذ سعدون" فى حياتى".

ويرصد ”الخليج 365” ، لماذا اتهم أحمد السعدنى بـ"الكآبة" فى عيد ميلاده، حيث تحدث السعدنى فى لقائه ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة، أنه يجب السهر والخروجات، ولكن بعد كل سهرة يلتزم منزله لمدة أسبوع أو أكثر، مشيراً إلى أنه يدخل فى مود الكآبة بسبب برج السرطان، خصوصاً أن أغلبهم يميل إلى الهدوء والرومانسية، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال عندما يستمع لأغنية فى ألبوم النجم عمرو دياب "حزينة" فيشعر بمود الكآبة، وأوضح ذلك فى دعابة مع أمير كرارة وأحمد داوود.

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يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السعدنى، مسلسل "شبر ميه"، الذى عرض فى 45 حلقة، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، ندى موسى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على روق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.