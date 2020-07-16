شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز أنيقة بتوقيع Alexander McQueen خلال "معركة الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز قررت تعيش حياتها بشكل طبيعي جدا متخطية أفعال والدتها التي قدمت مستندات قانونية لمحكمة مقاطعة لوس أنجلوس من أجل الوصاية عليها، لكي تكون أكثر اطلاعا على الشئون المالية والثقة لابنتها بريتني سبيرز.

نشرت بريتني سبيرز البالغة من العمر ( 38 عام ) صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" والتي تضم أكثر من 25.3 مليون شخص بظهورها بإطلالة كلاسيكية مميزة ، حيث كانت ترتدي "جاكت " ذا تصميم أنيق يحمل توقيع واحد من أهم و أشهر دور الأزياء في العالم وهو دار " Alexander McQueen " ، و كان هذا الظهور السبب الرئيسي في طمأنة محبيها و معجبيها عن سلامتها و صحتها بعد الاخبار التي تصدرت أمس بها المواقع .



بريتني سبيرز

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يذكر أن "لين سبيرز" والدة النجمة العالمية بريتني سبيرز تريد أن تكون أكثر اطلاعا على الشئون المالية والثقة لابنتها بريتني سبيرز ، حيث قدمت والده سبيرز البالغة من العمر ( 65 عام ) عددا من المستندات إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين لتلقي إشعار خاص بشأن "جميع الأمور" المتعلقة بالشق المالي لابنتها ، وذلك وفقا لمجلة " The Blast " .

وكانت في البداية تخضع أموال بريتني لرقابة والدها جيمي البالغ من العمر ( 68 عام ) والذي قرر أن يتخلي عن هذه المهمة في سبتمبر 2019 بحجة مشاكله الصحية المستمرة وتم تسليم هذه المهام الي جودي مونتجمري لتكون وصية على بريتني بديلاً له، وتتولي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي.

و تعمل جودي كـ" واصي" منذ سبتمبر الماضي، وقد أمر القاضي بتمديد فترة الوصاية المؤقتة حتى 22 أغسطس المقبل، وقد حدث هذا التمديد بسبب إغلاق المحاكم وسط الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا "covid19"، وهو ما أكده موقع People ، وبصفتها الواصية علي بريتني سبيرز فقد تتمتع جودي بالقدرة على التواصل مع الطاقم الطبي الخاص بالنجمة الشهيرة ولديها إمكانية الوصول إلى أي وجميع السجلات الطبية إضافة الي إمكانية الوصول إلى السجلات والتقارير النفسية.