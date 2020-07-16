شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس لقاء أمينة خليل مع عريسها قبل الخطوبة بحضور عمرو دياب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت خطوبة النجمة أمينة خليل، من عمر طه، تساؤلات عديدة، حول سبب عدم إعلان أمينة خليل، للخطوبة على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر، حيث انتشرت الصور على صفحات السوشيال ميديا، ومحبى أمينة خليل، وأيضا الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الاخبارية، ولم تنشر أمينة أى صورة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب.



امنية خليل وخطيبها عمر طه وعمرو دياب ودينا الشربيني وكارين فهمي في الساحل

لكن بالبحث وجدنا أن أول صورة جمعت بين أمينة خليل وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، نشرت في 19 أغسطس 2019، وجمعت بين أمينة خليل وعمر طه، والهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني ، والمذيعة كارين فهمي ، وكان التجمع في الساحل الشمالي .

واتضح من خلال الصورة أنه كان من ضمن اللقاءات الأولي بين الثنائي حيث كانا لا يقفا سويا، ويبدو أنهما تعرفا من جلال تجمعات الهضبة وعدد من المشاهير، ضمن الاستمتاع بليالي الساحل الشمالي العام الماضى .

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امينة خليل وخطيبها عمر طه



امينة خليل وخطيبها

ومن قبل خطوبة أمينة خليل وعمر طه، ظهر الثنائي برفقة عدد من اصدقائهم، حيث احتفلت أمينة بعيد ميلاد عمر، مايو الماضي، وسط عدد من أصدقائه المقريين في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل " ليه لأ" ، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎