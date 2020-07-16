شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أماكن مصايف نجوم الفن.. أبرزهم كرارة ومحمد فؤاد وهانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت المصايف والبحر وحرارة الجو، لذلك يهرب النجوم سريعا إلى الشواطئ، حيث السهرات ونسيان حرارة الطقس، ولكل منهم وجهة نحو المكان الذى يفضله، فمنهم من يذهب إلى الجونة، حيث المكان الأكثر هدوءا والأقل ازدحاما، ومنهم محمد فؤاد وهانى رمزى وسمية الخشاب ونيللى كريم ومنة شلبى ودياب وهانى سلامة.

أما النجوم الذين يفضلون الساحل الشمالى، رغم الازدحام، فهم غالبا الذين يمتلكون أماكن خاصة وشاليهات لهم، فى مقدمتهم الزعيم عادل إمام الذى يقضى كل أشهر الصيف هو وعائلته وبجواره تجد عددا من النجوم، منهم: كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز ومحمد نور ومحمد رمضان وأحمد زاهر ومى سليم وأمير كرارة ومحمد رجب وغادة عادل وحمادة هلال وأحمد فهمى ومصطفى خاطر وريم مصطفى ونسرين أمين.

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ويهتم كل من هؤلاء النجوم بالشكل الذى يظهر عليه فى كل موسم، خاصة النجمات؛ حيث إن كل واحدة منهن تهتم بما ترتديه حتى لا تكون مشابهة لأى واحدة، وكل واحدة منهن تحاول خطف الأنظار، ويجعلها محور أحاديث البلاجات ووسائل الإعلام والمواقع والسوشيال ميديا.

كما يحاول بعض النجوم الشباب أن يظهروا بفورمة الساحل، ويستعدون لذلك قبل السفر بعدة أسابيع حتى تكون صوره التى تُنشر على وسائل الإعلام مُرضية وغير منتقدة.