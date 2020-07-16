شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من خطوبة ⁧‫أمينة خليل‬⁩ على المهندس ⁧‫عمر طه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الساعات الأخيرة، صور جديدة من خطبة النجمة أمينة خليل، وخطيبها المهندس عمر طه، والتى أقيمت أمس، فى حفل اقتصر على حضور العائلة والأقارب فقط، حيث انتشرت صور أثناء وضع عمر خاتم الخطوبة فى يد أمينة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت أمينة خليل فى ساعات قليلة، على رأس الترند فى مصر، والأكثر بحثا على المواقع.



أمينة خليل فى الخطوبة

أمينة خليل أثار الجدل، بعدم إعلانها للخطوبة على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر، حيث انتشرت الصور على صفحات السوشيال ميديا، ومحبى أمينة خليل، وأيضا الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الاخبارية، ولم تنشر أمينة أى صورة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب، لا سيما أن أمينة لم تنشر أى صورة أو فيديو على "انستجرام"، منذ أكثر من 46 يوما ، وتحديدا يوم 1 يونيو، حينما أعلنت عن مسلسلها الجديد "ليه لأ".

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أمينة وخطيبها

ورغم التهنئات من المتابعين والجمهو وأصدقاء أمينة وخطيبها، إلا أن الأمر لم يخل كذلك من الجانب الكوميدى والسخرية، حيث ربط الجمهور بين مسلسل "ليه لأ"، والذى يعرض حاليا لأمينة خليل، وبين اعلان خطوبتها، حيث انتشرت الكوميكس التى تشير إلى أن أمينة حاولت أن تجعل الفتيات يؤمن بأنهن أقوى من أى شيء، فى الوقت الذى تتزوج فيه، ولكن المتابعين، تناولوا الموضوع بكوميديا وبتعليقات ساخرة.