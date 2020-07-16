شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يفاجئ متابعيه بأداء التواشيح الدينية مع عمر كمال .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب حسن شاكوش في أحدث ظهور له مؤخراً من خلال الحساب الرسمي لصديقه المطرب عمر كمال على تيك توك، في قالب مختلف تماماً عما اعتاد عليه متابعوه، حيث قام بتقديم وصلة من التواشيح الدينية بصوته خلال فيديو قصير فاجأ به عمر كمال متابعيه ومتابعي شاكوش مؤخراً.

@omarkamal.officia تواشيح ❤️❤️♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia

على جانب آخر ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يستمع لأغنيته الشهيرة "بتغيب" بصوت المطرب الشعبي عمر كمال. وحرص تامر حسنى على الإشادة بصوت المطرب الشعبي قائلاً: "الله يا عمور يا فنان يا حقيقي"، بعد أن نجح الثاني بأداء الأغنية بشكل جيد.

ومن جانبه حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على اعادة نشر الفيديو الخاص بتامر حسني اثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".

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حسن شاكوش يقدم تواشيح دينية

كما شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة النجم أحمد زاهر، معلقًا عليها: "في منتهى الاحترام والتقدير الفنان أحمد زاهر".

وفي يونيو الماضي، زار مطرب المهرجانات عمر كمال، الفنان الكبير أحمد عدوية في منزله، وقد ساد اللقاء أجواء غنائية شعبية، حيث نشر عمر كمال مقطع فيديو بخاصية البث المباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال لقائه مع عدوية الذي أطرب المشاهدين بعدد من أغنياته.

وقال عمر كمال في الفيديو: "النهاردة معانا مدرسة الفن الشعبي.. مين بقى ناظر المدرسة دي كلها، كلنا أكلنا عيش بأغانيه" في إشارة منه إلى الفنان أحمد عدوية، مضيفا: "ده أنت مدرسة - واحنا كلنا اتعلمنا منك يا أستاذ"، ومازح عدوية، مطرب المهرجان عمر كمال، قائلا له:"عندي عروسة ليك"، فيما رد الأخير: "بجد.. الله يخليك.. الأستاذ هيجوزني خلاص".

وفي أجواء مبهجة، قدم الفنان أحمد عدوية عددا من أغانيه لمشاهدي البث المباشر من بينها "بحب الناس الرايقة اللى بتضحك على طول" و"ياختي اسملتين"، و"قرقشنجي دبح كبشه"، و"يا بنت السلطان" وغيرها، وقطع عدوية وصلة الأغاني حينما سمع الأذان في أحد المساجد بالقرب من منزله. فيما غنى عمر كمال أغنية "بنت الجيران".