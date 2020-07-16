شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة ترند الأسبوع.. 10 صور لروبى قلبت السوشيال ميديا آخرها بالكاش مايوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للنجمة روبى مكانة خاصة فى قلوب جمهور الفن فى مصر والوطن العربى، فملامح وجهها الجذابة، تشبه ملامح الفتاة المصرية، دون أى تدخل أو محاولة للتجميل أو تغير هذه الملامح، وهو ما جعل الجمهور يرتبط بجمالها المختلف، فضلا عن تميزها وتألقها فى الغناء والتمثيل، ورحلتها الطويلة التى بدأت مع الكليبات الجريئة فى بداية الألفية، وصولا إلى واحدة من أقوى الفنانات اللائى يقفن أمام شاشة السينما والدراما.

إطلالة روبى دائما ما تكون مختلفة وجريئة، لا سيما على السوشيال ميديا، فأى ظهور لروبى أصبح مرتبطا بتصدرها الترند، سواء لعمل فنى أو لصورة جريئة أو حتى فيديو تنشره على حاسبتها أو إعلان تليفزيونى.

الظهور الأخير لروبى على السوشيال ميديا، كان لصورة وهى تقف على البحر، وترتدى كاش مايوه، وهى الصورة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، مع عبارات التغزل فيها وفى اطلالتها الجريئة، وينشر الخليج 365 أبرز صور لروبى "قلبت" السوشيال ميديا منذ ظهورها.



كاش مايو

روبى والعجلة

تعارف الجمهور بروبى كان من خلال كليب "ليه بيدارى"، والذى اعتبر وقتها فى 2004 عملا جريئا، ورغم أنه لم يكن هناك "سوشيال ميديا"، أو "ترند"، أو هاشتاجات، إلا أن الكليب كان الأبرز على قنوات الأغانى، وكان حديث الشباب والبنات، لجرأة روبى فى ملابسها وإطلالتها بالكليب.



ليه_بيداري_كده

نظرة روبى

"حينما قررت روبى أن تقص شعرها، ازدادت جمالا".. كان ذلك هو رأى الأغلبية من محبى روبى على السوشيال ميديا، حيث انتشرت لها صور من تجمع فنى، وهى ترقص وفى عينيها نظرة "قلبت" السوشيال ميديا، حتى أصبح الصورة المفضلة لصناع "الكوميكس" الكوميدية.



نظرة روبى

الشعر القصير

انتشرت أيضا فى الفترة التى قررت فيها روبى قص شعرها، صورة لكن تختلف عن سابقتها، حيث ظهرت روبى بشعر أطول بعض الشىء من الصورة الأولى، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى متغزلين فيها.



شعر قصير

سفح الأهرامات

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خضعت روبى منذ فترة طويلة إلى "سيشن" تصوير لكن ما يميزه ويجعله مختلفا هو أنه كان تحت سفح الأهرمات، ولم تظهر روبى بفستان واحد، ولكنها ظهرت من خلال هذه الجلسة بفستانين، وأيضا أثارت هذه الجلسة الجدل على السوشيال ميديا.



فى الهرم

الفستان الذهبى

فى إحدى الحفلات الفنية، ظهرت النجمة روبى وهى تغنى على المسرح، ويجتمع حولها مجموعة كبيرة من الفنانين فى أحد المهرجانات، حيث كانت ترتدى فستانا ذهبيا جميلا، وغنت أكثر من أغنية شهيرة لها من بينها "ليه بيدارى"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذه الصور والفيديوهات بشكل كبير.



الفستان الذهبى

الشعر الأحمر

نشرت روبى خلال أحد أعياد الحب فى السنوات الماضية، مجموعة من الصور بشعر أحمر طويل، مختلف تماما عن الإطلالات السابقة لها، لكن الغريب أن الجمهور أعجيب أيضا بهذه الاطلالة الجريئة والمختلفة.



روبي بالشعر الأحمر

العجلة مرة أخرى

ارتباط روبى بالعجلة، لم يكن فقط فى كليب "ليه بيدارى"، لكنها ظهرت بها مؤخرا، هى نشرت صورة على حسابها وهى فى منزلها، تستعد للخروج بالعجلة، ما جعل الجمهور يربط بين روبى والعجلة بعد 15 عاما من الكليب.



روبي والعجله

بروفايل روبى

فى مارس الماضى، نشرت روبى عبر حسابها على انستجرام، صورة بفستان مفتوح، وشعر طويل، بشكل يبرز أنوثتها إلى حد كبير، وأصبحت الصورة منذ ذلك الوقت، "بروفايل" صفحة روبى على فيس بوك.



آخر بروفايل

الشورت

قبل عام نشرت روبى صورة لها وهى على أحد اليخوت فى وسط البحر، وترتدى شورت قصير ونظارة سوداء، وأيضا انشترت بشكل كبير هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك كون الجمهور اعتاد على الصور التى ترتدى فيها فساتين أو ملابس تبرز أنوثتها.