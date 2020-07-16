شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا يطرح أول أعماله الفنية "هأأو" بعد انفصاله عن أورتيجا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات والموزع أوكا أول عمل فني له بعد انفصاله عن أورتيجا والذي تحمل اسم " هأأو "، من كلمات ايسو ومن توزيع أوكا، وهى من نوعية أغانى المهرجانات وشارك في تقديمها "هيصة".

وكان مطرب المهرجانات أورتيجا قد أعلن انفصاله عن أوكا بعد 10 سنوات من التعاون بينهما بدون مقدمات وبشكل مفاجئ حيث حققا نجاحا سويا من أغانى المهرجانات، التى حققت نجاحات كبيرة وارتبط اسمهما سوياً طوال هذه السنوات.

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وقال: "بخصوص "أوكا وأورتيجا" علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت أنتوا ليه مبقتوش مع بعض أنتوا متخانقين، طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده مش عارف أرد أقولكم إيه كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها، أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا".

تابع: "أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشه مع بعض فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر، ونتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول، خالص يا جماعة إحنا كل القصة أن أوكا بقى لوحدة وأورتيجا بقى لوحدة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وفي شغله ويبقى أحسن حد في الدنيا وبتمنى لنفسي أنا كمان ربنا يرزقنا احنا الاتنين ويوفقنا".

أضاف، "ودايما أوكا وأورتيجا اسمهم مرتبط ببعض مش علشان شغل علشان إحنا من قبل الشغل في حاجات كتير أوي مع بعض، بتمناله وبتمنالي التوفيق ورنا يرزقنا إحنا الاتنين، وياريت يكون الخبر ميزعلش حد، هو الموضوع باين بس أنتوا بتقولوا كلام غلط".