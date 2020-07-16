شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس فى رسالة لمتابعيه: اللى ما خافش من 4 دول عمره ما يخاف دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمتابعيه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، استعاد فيها ذكرياته حينما تعرض لهجوم كبير من قنوات معادية للدولة وقنوات كثيرة مثلما ذكر خلال البوست الذى نشره، وقال فيه: "فى يوم من الايام ... وأنا لا أعمل رغم نجاحى وفيى عز سواد أيامى... قولت كلمة حق وهى حقيقه كانت وما زلت الحق ولم أخف أبدا ومقولتش أنا مالى... وقفت وقولت كلمة حق لبلدى.... وبسبب كلمة الحق دى اتحاربت من 4 دول و7 قنوات تابعة لهم غير أجهزتهم... ماخفتش وماهمنى وكنت واقف لوحدى وماهمنيش علشان أنا كنت على حق".

ثم أضاف : "اللي عارفني كويس عارف ان انا راجل و حقاني و مابخفش .... مهما كنت املك من عيوب،،، بنيت نفسي بنفسي تعبت و شقيت قوي علشان ابقي بني ادم و من الصفر، بطولي و من غير أى ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم وقفت أمام جميع عواصف الحياة وأمام العواصف الناتجه عن النجاح وكان ربنا هو خير سند.. وخير القوة.... وكان حب الناس والنجاح فى عملى هو خير رد على جميع الأعداء".

بعد ذلك استكمل كلامه بكتابة: "أن القوة تأتى من الحق ومن عند الله ...... اللى مخافش زمان عمره مايخاف دلوقتى.. واللى وقف أمام دول بقنواتها ومخافش عمره ما يخاف من ظلم أو غدر أو افتراء وعمره ما يخاف من ما يدبر له في الخفاء او في ظهره او الخيانة. بل بالعكس يزيدني قوة ... الحق يكون فى العلن ويكون سيفه هو الرجوله و المواجهه و الاصرار مهما كان أمامه من اعداء و الباطل دايما يكون في الخفاء و يكون سيفه هو احقر البشر و اشباه الرجال و الكدب و التضليل، و الخسه و الخداع ...... الحق و الدفاع عنه اخلاق الرجال و الباطل و المسانده له دايما اخلاق العاهرات....فان كنت عاهره احذر من ظلم الرجال".