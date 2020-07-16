شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة عن أعمالها المقبلة بسبب صورة مع بنت صغيرة: اللى جاى هيبقى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حلا شيحة فى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام بصحبة بنت صغيرة، وعلقت عليها "وإحنا بنصور آخر مشاهد فيلمنا "مش انا" بنوتة جميلة طلبت منى صورة ففكرت ساعتها فى كل بناتنا والأجيال اللى لسة حتكبر يا ترى احنا حنبقى سبب لخير وحاجات حلوة تأثر على حياتهم ولا لأ، وقررت إن اللى جاى حيبقى مختلف... علشان هما مسئوليتنا كلنا".



حلا شيحة

من ناحية أخرى أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل على السوشيال ميديا، بعدما قامت بحذف جميع فيديوهاتها التى نشرتها على تطبيق "تيك توك" أثناء العزل المنزلى، ولم تترك حلا على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وكتبت معلقة: "الصمت أحسن كتير من الكلام، حيث أثار التصرف حفيظة متابعيها بدون أسباب.

وكانت حلا شيحة قد خضعت لعملية تجميل في الفترة الماضية، وكشف لوسائل الإعلام أنها ندمت على تلك الخطوة، وأكدت عدم خوضها تلك التجربة مرة أخرى، خاصة أن عملية التجميل جعل شكلها متغيرا وأصبح مختلفا نوعاً ما.





يشار إلى أن حلا شيحة قررت العودة إلى التمثيل مرة أخرى في 2018، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، وعرض في شهر رمضن الماضى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، عبير صبرى، خالد أنور، هنادى مهنى، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، مصطفى درويش، لطيفة فهمى، هدى لاتربى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز.