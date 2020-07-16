شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى x حكمة: مهما كانت الظروف صعبة تذكر أن كل ما تمر به سينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، على توجيه رسائل لجمهورها بين الجين والآخر لرفع الروح المعنوية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم الآن، ووجهت رسالة إلى جمهورها، اليوم، تؤكد فيها أن الظروف الصعبة ستمر وتنتهى بإرادة الله، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" "مهما كانت الظروف من حولك ومهما كانت مشاعرك تذكر أن كل ما تمر به الآن سيمضى وينتهى قريبا بإذن الله".



نوال الزغبى على تويتر

وفى وقت سابق ظهرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، فى إطلالة صيفية مميزة بارتدائها بنطلون جينز وبلوزة مائلة إلى اللون التركواز، وفقا للصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها بنصيحة وجهتها إلى جمهورها ومتابعيها، كان نصها: "الحياة قصيرة.. اقضها مع الناس الذين يجعلونك تضحك وتشعر بالحب".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، طالبت جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان خلال الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار.

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ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".

وأعربت نوال، عن استيائها من الأوضاع التى وصل إليها لبنان خلال الآونة الأخيرة وتوالى الأزمات على الشعب اللبنانى وعلقت نوال الزغبى على الأوضاع برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: "البلد انتهى والعالم جاعت.. وبعد 10 أيام مارح يكون فى كهرباء بالبلد.. وخايفين على السمعة السيئة، ما فى أسوأ وأذل من هيك.. يا ضيعانك يا لبنان".

وقبل ذلك، أكدت الفنانة نوال الزغبى، فى تغريدة غامضة، أنها لا تحب الأشخاص المزيفين، ولم توضح ما تقصده أو من تقصده بهذه التغريدة، وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أنا لا أحب الأشخاص المزيفين".