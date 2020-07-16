شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يغنى تتر مسلسل البرنس أثناء قيادة السيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان أحمد زاهر ذكريات مسلسل البرنس، وشخصية فتحى التى لعبها ضمن أحداث المسلسل فى رمضان الماضى، من خلال خاصية استورى عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر أكثر من فيديو أثناء غنائه داخل السيارة أغنية تتر المسلسل وهو يقود سيارته مثلما ظهر خلال فيديوهين نشرها مؤخراً.

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على جانب آخر أعلن الفنان أحمد زاهر مؤخراً انتهاء تصوير فيلم "زنزانة 7" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث شارك متابعيه وجمهوره بـ10 صور من كواليس الفيلم المرتقب طرحه قريبًا معلقًا: "فركش.. زنزانة 7.. الحمد لله والشكر لله والتوفيق من عندك يارب.. فيلم العيد".

وكان أثار فيلم "زنزانة 7" مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية للفيلم، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، فيما أكد المنتج أيمن يوسف، أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، والمقرر عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، أكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولايجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.

وفي وقت سابق، قال يوسف في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن مطرب المهرجانات عمر كمال لم يشارك بالتمثيل على الإطلاق فى الفيلم، لكن كل ما فى الأمر أنه تم التفاوض معه، لتقديم أغنية دعائية فقط للفيلم، ولا تتضمنها أحداثه، وذلك بعدما أخطر عمر كمال مدير عام الشركة المنتجة للفيلم بأن قرار إيقافه من الموسيقيين قد انتهى.