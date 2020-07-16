أحمد فلوكس: "اتحاربت من 4 دول و7 قنوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه تعرض لظلم وافتراء بسبب قوله كلمة حق لبلده.

وكتب: "في يوم من الأيام، وأنا لا أعمل رغم نجاحي و في عز سواد أيامي، قُلت كلمة حق وهي حقيقة كانت ومازالت الحق ولم أخف أبدا ومقولتش أنا مالي".

وتابع: "وقفت وقلت كلمه حق لبلدي، وبسبب كلمة الحق دي اتحاربت من ٤ دول و ٧ قنوات تابعة لهم غير أجهزتهم، ماخفتش وماهمني وكنت واقف لوحدي وماهمنيش علشان أنا كنت على حق، اللي عارفني كويس عارف إن أنا راجل وحقاني و مبخافش".

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وأضاف: "مهما كنت أملك من عيوب ولكن راجل وحقاني، بنيت نفسي بنفسي تعبت وشقيت قوي علشان أبقي بني آدم و من الصفر بطولي ومن غير أي ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم، وقفت أمام جميع عواصف الحياة، وأمام العواصف الناتجة عن النجاح وكان ربنا هو خير سند، و خير القوة".

واستكمل: "وكان حب الناس والنجاح في عملي هو خير رد على جميع الأعداء، إن القوة تأتي من الحق ومن عند الله، اللي مخافش زمان عمره مايخاف دلوقتي، واللي وقف أمام دول بقنواتها ومخافش عمره مايخاف من ظلم أو غدر أو افتراء وعمره ما يخاف من ما يدبر له في الخفاء أو في ظهره أو الخيانة".

واختتم حديثه: "بالعكس يزيدني قوة، الحق يكون في العلن و يكون سيفه هو الرجولة والمواجهة والإصرار مهما كان أمامه من أعداء والباطل دايما يكون في الخفاء ويكون سيفه هو أحقر البشر وأشباه الرجال والكدب والتضليل والخسة والخداع".

من ناحية أخرى، يستعد أحمد فلوكس للمشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي خالد بن الوليد، وهو من بطولة ياسر جلال، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.