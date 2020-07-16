محامي محمد وزيري: "أجر هيفاء عن فيلم أشباح أوروبا مليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فصل جديد من فصول قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، كشفها محامي الأخير سهاد إمام.

وعرض "إمام" صورة لعقد فيلم "أشباح أوروبا" والتي تعاقدت عليه هيفاء وهبي منذ فترة، ويظهر في العقد أجر هيفاء وهو مليون جنيه.

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ونفى "إمام" أن يكون أجر هيفاء وهبي ملايين الجنيهات، والدليل عقد العمل الذي قام بعرضه.

كما أبدى تعجبه من المبلغ الذي تدعي أن "وزيري" سرقه منها، فمنذ قيامه بإدارة أعمالها تعاقدت "هيفاء" على مسلسلين هما "لعنة كارما"، و"الحرباية"، و12 حفلا غنائيا، وليس من المنطقي أن يكون 63 مليون جنيه هو أجر هذه الأعمال.

وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه، بموجب توكيل عام منها، بعدها قام وزيري برفع دعوى بمحكمة الأسرة لإثبات زواجه منها.