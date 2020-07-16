شيكو:"هي نتفليكس معندهومش غيرنا ولا إيه ؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لقائمة الأعمال "التريند" على منصة نتفيلكس العالمية.

وجاء فيلم "قلب أمه" في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 10 أعمال على المنصة اليوم، كما تعرض المنصة عدة أعمال أخرى هي "بنات العم"، "الحرب العالمية التالتة"، "خلصانة بشياكة".

وعلق شيكو بطريقة كوميدية، قائلا: "هي نتفليكس معندهومش غيرنا ولا إيه".

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وكان فيلم "قلب أمه" قد جاء في المرتبة الثانية كأعلى الأفلام مشاهدة على المنصة منذ أيام.

يذكر أن شيكو شارك في سباق دراما رمضان بمسلسل "اللعبة"، الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر)، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني