هالة صدقي تبعث رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجمة الراحلة رجاء الجداوي.

وعلقت: "حبيبتي أنا يا رجاء، كنتِ أجمل وأشيك ست في مصر، لغاية دلوقتي حقيقي محدش مصدق إنك مشيتي، بس عزائي إني عارفة إنك في أحسن مكان ومع أنقى ملايكة وإنك ارتحتي من آلامك، بجد بحبك من قلبي".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في 5 يوليو، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد، وقد تركت الفنانة الكبيرة عددا من الأعمال الهامة في تاريخها أبرزها "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "الواد سيد الشغال"، "العائلة"، "البيه البواب"، "الزعيم"، "أحلام الفتى الطائر"، "كرامة زوجتي"، "موعد على العشاء"، وغيرها من الأعمال.