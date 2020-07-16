بالصور.. شادي علي يحتفل بزفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الممثل ومدير التصوير شادي علي، زواجه على ريهام سليمان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وفي أجواء عائلية، احتفل شادي بحفل زفافه، واقتصر الحضور على عدد قليل من أقارب العروسين، كما حضر الحفل الفنان هشام ماجد.

وفي التعليقات قام عدد من الفنانين بتهنئه "شادي" أبرزهم المخرج أحمد مدحت، الفنان صبري فواز، المخرجة عبير فريد شوقي، الفنانة مي سليم، نشوى مصطفى، أميرة فتحي، محمد ثروت، شريف إدريس، مراد مكرم، الكاتب أيمن سلامة، الفنان عمرو القاضي، طارق عبدالعزيز، محمود عزازي، عارفة عبدالرسول، وآخرون.

وكان آخر أعمال مدير التصوير شادي علي مسلسل "طاقة حب"، وهو من بطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، أحمد صفوت، جيهان خليل، رشاد المهدي، ومن إخراج أحمد يسري.