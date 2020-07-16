تراند اليوم : بعد حبسها عامين.. تطور مفاجئ في اتهام ممثل شهير لشقيقته بالسرقة

حددت محكمة مصرية 28 يوليو الجاري، للنطق بالحكم في قضية الممثل أحمد فلوكس لشقيقته بسرقة حسابه على موقع "فيس بوك"، وذلك بعدما أقرا أمام المحكمة بالتصالح.

وكانت محكمة جنح الدقي، عاقبت شقيقة فلوكس بالسجن غيابيًا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على "فيس بوك". كما قضت بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 جنيه.

وتقدم فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حول سرقة الحساب الخاص به على "فيس بوك"، وتغيير كلمة المرور الخاص به والصورة الشخصية له، من دون أن يتهم أحدًا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية أن شقيقته يسر فاروق، هي من ارتكبت واقعة سرقة الحساب.