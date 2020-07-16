إكتمال تشريح جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا..وعائلتها لأول مرة تتكلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 01:43 مساءً - بعد مضي مايقارب الأسبوع على اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا "33 عاماً" الشهيرة بشخصية سانتا لوبيز في مسلسل "غلي" ل6 مواسم كاملة تم العثور على جثتها وسط البحر،في إحدى بحيرات منطقة "فينتورا" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية وموقع المشاهير "TMZ” ،تكلمت عائلة نايا ريفيرا لأول مرة منذ اختفائها والعثور على جثتها مساء أمس الثلاثاء 14 تموز-يوليو 2020 الجاري،عبر إصدارها بياناً ،عبرت فيه عن شكرها وامتنانها لكل من ساندها في محنتها بالدعاء والصلاة على مدار الأسبوع الماضي.

وأضافت العائلة في بيانها: " بينما نحن في حالة حزن على فقداننا أسطورتنا الجميلة نايا ريفيرا،فنحن محظوظون بتكريم إرثها الأبدي وروحها المغناطيسية الجذابة ،فقد كانت نايا خلال حياتها صاحبة موهبة فنية رائعة،لكنها كانت أكبر كإنسانة ،كانت أكبر،أماً وابنة واختاً.

كما توجهت عائلة الممثلة الراحلة نايا ريفيرا بالشكر لنساء ورجال مقاطعة فينتورا وتولاري ومكتب شريف سان لويس أوبيسبو في ولاية كاليفورنيا على جهودهم ومثابرتهم على مدار أسبوع للبحث عن نايا ريفيرا ،ووجهت شكر خاص لامحدود للبطلة التي عثرت على جثة نايا ريفير،كما شكرت أصدقاء ومعجبو وزملاء نايا ريفيرا على ماقدموه من دعم وحب لعائلتها ولعمليات البحث عنها ،وطالبت باحترام خصوصية العائلة في وقتها الصعب.



تقرير الطب الشرعي يوكد موت نايا ريفيرا بحادث غرق



أكد تقريراً للطب الشرعي في لوس أنجلوس،إكتمال تشريح جثة الممثلة نايا ريفيرا،وأنه قد تم تأكيد هوية جثة نايا ريفيرا عبر سجلات أسنانها،وكشف تقرير الأطباء الشرعيين ،إن نايا ريفير توفيت جراء حادث غرق.

وقال المسؤولون عن التحقيق "أن نتائج تشريح الطب الشرعي لجثة نايا ريفيرا تتفق حالة الجثة التي عثر عليها مع وقت اختفاء صاحبتها يوم الأربعاء،وليس هناك ما يشير في التحقيق الذي أجرته الشرطة ،ونتائج التشريح ما يشير إلى أن العقاقير الطبية أو الكحول لعبت دوراً ما في وفاتها،لكن سيتم إخضاع عينات من الجثة لاختبار السموم".

ونتيجة التشريح تؤكد مما لاشك فيه أن نايا ريفيرا ماتت في حادث غرق مأساوي طاريء .

وقد تم العثور على جثة نايا ريفيرا يوم الأثنين في بحيرة "بايرو" في كاليفورنيا بعد بحث مستمر عنها إثر اختفائها خلال استمتاعها برحلة بحرية مع إبنها الصغير "جوسي هوليس دورسي" ذي ال4 أعوام،فنجى هو،وغرقت هي.

وقال شريف مقاطعة فينتورا "بيل أيوب" ،أن حديثه مع الطفل جوزي هوليس دورسي "4 سنوات،إبن الممثلة نايا ريفيرا ، كشف أن نايا وابنها خرجا بقارب معاً للسباحة لكنهما فوجئا بتيار ماء قوي خلال السباحة،ونجحت والدته بإنقاذه،وإعادته للقارب،لكن تيار الماء القوي سحبها تحت الماء واختفت عن ناظريه طويلاً،وعلى مايبدو تسبب تيار الماء في غرقها.

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