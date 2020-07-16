تجاوزت أغنية "كل سنة وانت طيب" للمطرب ايساف، حاجز ال 7 ألاف مشاهدة، وذلك بعد طرحها امس، الأربعاء، عبر قناة مزيكا الرسمية على موقع الفيديوهاتالعالمي يوتيوب.
ومن إخراج محمد انيس،ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.
ويشار إلي ان أغنية "كل سنة وانت طيب" من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة،
يقول مطلع الاغنية:..
ياللي فاكره قلبي طيب
كل سنه و انت طيب
جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ
وبتعب حبيبتى لانك صاروخ
ورغم اني دايما بقابل بنات
بس انتي عملتي في قلبي شروخ
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اغنية "كل سنه وانت طيب"لايساف تتخطى ال ٧ الاف مشاهدة قبل ٢٤ ساعة من طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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