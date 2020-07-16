فيديو.. اغنية "كل سنه وانت طيب"لايساف تتخطى ال ٧ الاف مشاهدة قبل ٢٤ ساعة من طرحها

تجاوزت أغنية "كل سنة وانت طيب" للمطرب ايساف، حاجز ال 7 ألاف مشاهدة، وذلك بعد طرحها امس، الأربعاء، عبر قناة مزيكا الرسمية على موقع الفيديوهات

العالمي يوتيوب.



ويشار إلي ان أغنية "كل سنة وانت طيب" من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة،

ومن إخراج محمد انيس،ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

يقول مطلع الاغنية:..

ياللي فاكره قلبي طيب

كل سنه و انت طيب

جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ

وبتعب حبيبتى لانك صاروخ

ورغم اني دايما بقابل بنات

بس انتي عملتي في قلبي شروخ