الليلة.. جمعية محبي الأطرش تحيي ذكرى ميلاد اسمهان

تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة أسمهان، الذى يوافق يوم 14 يوليو 1912، وتبدأ الجمعية حفلها فى السابعة من مساء اليوم الخميس.

يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد .

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كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسبقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية، مع تنفيذ الاجراءات الإحترازية اللازمة ضد خطر فيروس كورونا المستجد، مثل الإلتزام بإرتداء الكمامة والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور.