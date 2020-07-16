- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت “نيسان” في بيان نشرته، إن هذا التغير للشعار يعتبر الأول خلال عشرين عاما، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازنا من السابق.
وأضافت شركة “نيسان” أنها صممت الشعار على مدار عامين. واللافت في سيارة “آريا 2021” أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين.
يذكر أن شركة نيسان موتورز المحدودة هي شركة يابانية مصنعة للسيارات تأسست عام 1932 ومقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا باليابان.
ومن السيارات التي صنعتها شركة نيسان موتورز المحدودة : التيما، المكسيما، الباثفايندر، المورانو، الارمادا، الاكس تريل، الجلوريا، الصني، والباترول والداتسون بكب وغيرها من الكثير من السيارات الشهيرة والمنتشرة بشكل كبير حول العالم.
ؤر
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ 20 عاما.. شركة “نيسان” تغير شعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.