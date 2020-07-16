للمرة الأولى منذ 20 عاما.. شركة “نيسان” تغير شعارها

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وقالت “نيسان” في بيان نشرته، إن هذا التغير للشعار يعتبر الأول خلال عشرين عاما، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازنا من السابق.

وأضافت شركة “نيسان” أنها صممت الشعار على مدار عامين. واللافت في سيارة “آريا 2021” أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين.

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يذكر أن شركة نيسان موتورز المحدودة هي شركة يابانية مصنعة للسيارات تأسست عام 1932 ومقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا باليابان.

ومن السيارات التي صنعتها شركة نيسان موتورز المحدودة : التيما، المكسيما، الباثفايندر، المورانو، الارمادا، الاكس تريل، الجلوريا، الصني، والباترول والداتسون بكب وغيرها من الكثير من السيارات الشهيرة والمنتشرة بشكل كبير حول العالم.

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