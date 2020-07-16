كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شيكو يعبر عن سعادته لكون أعماله الأفضل على نتفلكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان شيكو على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة أوضحت أن "فيلم بنات العم، الحرب العالمية الثالثة، ومسلسل خلصانة بشياكة"، ضمن أفضل الأعمال على موقع نتفلكس.

وعلق شيكو على الصورة قائلاً"هما نتفلكس معندهومش غيرنا ولا ايه"

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.