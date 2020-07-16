تراند اليوم : بالفيديو.. حسين الجسمي يعايد حاكم دبي بعيد ميلاده ويهديه أغنية “بو راشد العز”

أهدى الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي أغنية “بو راشد العز”، من كلمات وألحان محمد الأحمد، الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الجسمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو الأغنية وعلّق: “كل عام وانت بخير”.

وتصدّر وسم “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”، مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف اليوم أمس، كما تفاعل المتابعون مع هذه المناسبة بشكل واسع، معبرين عن حبهم له ومتمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والإستمرار بالعطاء.