تراند اليوم : بالفيديو.. هجوم عنيف على فرح الهادي بسبب والدتها

تعرّضت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي لهجوم عنيف، بعد إنتشار مقطع فيديو جديد لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه برفقة شقيقتها شوق وزوجها الممثل الإيراني ​عقيل الرئيسي، وهما تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما.

وأدتا خلال الحفل أغنية العيد، قبل أن تقدم فرح لوالدتها صندوق الهدية، وتبين أنه يحتوي على مفاتيح سيارة، وبدت فرح في الفيديو وهي تسير برفقة والدتها واضعة يديها على عينيها، قبل أن يبدأ الصراخ بعد مشاهدة السيارة باهظة الثمن.

ورغم أن الكثير من المتابعين تمنوا لوالدة فرح العمر المديد، إلا أن آخرين هاجموا فرح معتبرين أنها تستعرض ثروتها، ومطلقين عليها صفات مثل “حديثة النعمة”، كما سخروا منها مشيرين إلى أن ما حدث مجرد مشهد تمثيلي.

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