تراند اليوم : بالصور.. مايا دياب تغني داليدا وسميرة توفيق وزياد الرحباني في حفلها الثالث وتسحر الجمهور

اطلت النجمة ​مايا دياب ليلة أمس بحفلها المنتظر الثالث على يوتيوب واختارت هذه المرة الطبيعة لتكون المحور الاساسي له من حيث الديكور والاجواء

ورددت مايا عبارة “هالمرة اخترت الطبيعة”، لتؤكد من خلالها تمسّكها بالطبيعة التي استعادت جزءاً من نَفَسها خلال الحجر المنزلي والتأثيرات السلبية التي سببها النشاط البشري عليها. والتزاماً بالإجراءات الوقائية وحرصاً على تقديم تقنيات صوت عالية الجودة، قرّرت مايا دياب أن تُحضر الطبيعة التي ترغب أن تراها في صورة ترجمها المخرج جو بو عيد في الستوديو، بإشراف موسيقي للموزّع هادي شرارة. واختارت اطلالات رائعة مع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

بدأ الحفل بكلمة خاصة من مايا تتحدث بها عن سبب اختيار الطبيعة لتكون عنوان هذا الحفل بعد ان كانت اول من قدم هذا النوع من الحفلات .

وبدأت بأغنيتها “حبيت نمشي سوا” ثم انتقلت لأجواء مختلفة باغنية” اه يا ام حمادة” على طريقتها الخاصة الجديدة ، وللفنانة الراحلة ​داليدا ”l’amour comme une cigarette وقدمت بعدها اغنية للبنان وقالت انها انكتبت من العبقري زياد الرحباني الذي تحدث بها عن 40 سنة عشناها واليوم نثور من اجلها وهي اغنية “شو هالإيام” وقدمت بعدها اغنيتها الخاصة من البوم my maya “هما كتير أوي” واغنية فينا نغير ماضينا ، ثم اغنية نهارنا وردي التي اصدرتها منذ اسابيع ، وانتقلت لأجواء اخرى مع اغنية “شيك شك شوك” ولأول مرة قدمت ميدلي للفنانة الكبيرة ​سميرة توفيق وختمت بها بأجواء راقصة .